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TOBFED'den yaz lastiği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

TOBFED Başkanı Bakırtaş: "Güvenliğiniz için hava sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği kullanmayı ihmal etmeyin"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, hava sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği kullanılması gerektiği konusunda uyardı.

Serkan Bakırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısındığı dönemde kar lastikleri ile araç kullanmanın tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Yakıt açısından da mevsimine uygun lastik kullanmanın önemine işaret eden Bakırtaş, havaların ısındığı bu dönemlerde kış lastiği kullanmaya devam etmenin, aşırı ısınma sebebiyle lastiklerin yıpranmasına da sebep olduğunu belirtti.

Yaz lastiklerinin ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağladığını kaydeden Bakırtaş, "Kış lastikleri ise karlı havalarda, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde standart lastiğe oranla çok daha iyi fren mesafesi sağlanmasından dolayı etkili olmaktadır. Kış ayları bitip havalar ısınmaya başladığında mutlaka kış lastiklerinin çıkartılarak yaz lastiklerinin takılması gerekir. Bu değişikliğin yapılması güvenli sürüş sağlanması açısından oldukça önemlidir. Yapılan testlerde, yazın 100 km hızda yaz lastiği ile fren mesafesi 38 metre iken, kış lastiği ile 41 metre olduğu görülmüştür. Bu nedenlerle güvenliğiniz için hava sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği kullanmayı ihmal etmeyin." dedi.

- "Savrulma ve takla riski var'

Açıklamada, mevsime uygun olmayan lastiklerin, aracın performansını etkileyerek gürültü seviyesini arttırdığı, fren mesafesini uzattığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kuru zeminlerde kullanılan kış lastiklerinde virajlarda savrulma hatta takla atma riski artıyor. ABS ile fren yaparken yaz lastikleri, kış lastiklerine göre sıcak havalarda yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede durabilmektedir. Su tahliyesine yardımcı olan ve kaymayı önleyen özel sırt desenleri sayesinde, yaz lastikleri ıslak sürüş şartlarında daha iyi performans sağlar. Can ve mal güvenliği araç kullanırken her daim ön planda tutulması gerektiği için mevsimine uygun olmayan, yıpranarak eskimiş lastikleri kullanmaktan uzak durmak gerekir. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmaya başlaması ile birlikte araçlarda yaz lastiklerine geçilmesi güvenlik açısından önemli bir faktördür."

Yaz lastiğine geçiş sırasında dikkate alınacak hususlar ise şöyle sıralandı:

"Dikkat edilmesi noktalardan ilki, lastiğin dış derinliğinin boyutudur. Lastiğin dış derinliğinin boyutunun 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekmektedir. Aksi durumda hem yol tutuşu ve fren mesafesi hem de yakıt tüketimi ile ilgili olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Lastik değişimi zamanlarında balans ayarına da önem verilmeli ve balans ayarı mutlaka yapılmalıdır. Monte işlemi dikkatli yapılmalı, lastikler araca takılırken karşılıklı gelen bijonlar iyice sıkılmalı ve lastikler tam olarak yerine oturmalıdır. Zamanından önce lastikleri değiştirmek zorunda kalmamak için hava basıncı kontrolü aksatılmamalı, lastiklerin havaları mümkün olduğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçülmeli eğer bir azalma görülüyorsa tamamlatılmalıdır. Doğru hava basıncı ile lastik çok daha verimli çalışacaktır."

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kış lastiği Serkan Bakırtaş TOBFED Yaz lastiği

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