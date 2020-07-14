Tobruk meclisinden Mısır'ın Libya'ya müdahalesine onay

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki meclis, Mısır'ın gerektiği takdirde Türkiye'nin "işgaline" karşı Libya topraklarına askeri müdahalede bulunmasına destek veren bir tasarıyı onayladı.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) askeri destek veriyor. Trablus merkezli bu hükümeti meşru kabul etmeyen Tobruk meclisiyse Libyalı General Halife Hafter'i destekliyor.

Tobruk meclisinde kabul edilen tasarıda, "Türk işgali bize ve Mısır dâhil komşu ülkelerimize yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" denildi.

Tasarı bu nedenle Mısır ordusuna, "Libya ve Mısır'a yönelik yakın bir tehlike gördüğünde her iki ülkenin ulusal güvenliğini korumak" için müdahale yetkisi veriyor. Tasarıda ayrıca, "işgalcinin mağlubiyetinin garantiye alınması ve Libya ve Mısır'ın ortak ulusal güvenliklerinin korunması" için her iki ülkenin birlikte çalışması gerektiği belirtiliyor.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri nedeniyle artık Mısır'ın da komşusuna askeri müdahalede bulunmasının meşru olduğunu söylemişti.