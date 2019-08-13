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Tödürge gölü kirlilik tehdidi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Sivas’ın en büyük gölü unvanını taşıyan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor.Zara ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Tödürge gölü şu günlerde kıyısında biriken çöplerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas’ın en büyük gölü unvanını taşıyan Tödürge gölü şu günlerde doğal güzelliğiyle değil kıyısında biriken çöplerle dikkat çekiyor.
Zara ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Tödürge gölü şu günlerde kıyısında biriken çöplerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 5 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan doğal göl Sivas’ın en büyük gölü olarak da biliniyor. İçerisinde 17 çeşit balık yetişen nadir göllerden biri olan Tödürge gölü birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin sayılı kuş gözlem noktalarından birisi olan gölde ki kirlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. Traktör lastiğinden, alkollü içecek şişelerine kadar bir çok çöpün bulunduğu gölde kirlenmeyi önleyecek herhangi bir tedbir ise bulunmuyor.

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