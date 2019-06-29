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Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu, ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdi - Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu: - “Ekonomik büyümemizi kurumsal sürdürülebilirlik performansımız ile destekleyerek tüm faaliyet alanlarımızda daha güçlü bir konuma erişmek üzere çalışıyoruz. Çalışanlarının gelişimine ve sürdürülebilirlik performansının itici gücü Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu, ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece interaktif olarak yayınlanan rapora göre Tofaş, 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu, ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Tofaş bu dönemde, enerji verimliliği ve yönetimi alanındaki performansını yükseltirken iş sağlığı ve güvenliği konusunda küresel ölçekte örnek bir fabrika olmayı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

“Ekonomik büyümemizi kurumsal sürdürülebilirlik performansımız ile destekleyerek tüm faaliyet alanlarımızda daha güçlü bir konuma erişmek üzere çalışıyoruz. Çalışanlarının gelişimine ve sürdürülebilirlik performansının itici gücü Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz. 50’nci yılımızı kutladığımız 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdik. 2018 yılında üretim adedimiz 302 bin, ihracat adedimiz ise 244 bin olarak gerçekleşti. İç pazarda temsil ettiğimiz markaların satışları toplamı 61 bin 728 adede ulaştı. Satışlarımızda, yüzde 91’lik yerli üretim payıyla yerli satış oranında sektör lideri olmaya devam ettik.”

Geçen yıl ürettiği 302 bin bin adet araçla Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu gerçekleştirerek Türkiye üretim lideri olan Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ediyor.

Türk otomotiv sanayinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl da söz konusu raporunu sadece interaktif formatta yayınladı. Rapora göre, enerji verimliliği ve yönetimi konusunda Tofaş, 2018’de 60 yeni enerji verimlilik projesini hayata geçirdi. Tofaş, 79.935 GJ enerji tasarrufu ve 5 bin 383 ton karbondioksit azaltımı sağlayarak, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını önemli oranda düşürdü. Şirket, 2020 yılında, üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını 2011 yılına kıyasla yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki performansı ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Tofaş, 2018 yılında kurumsal yönetim çalışmalarındaki performansıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim notunu 9,15’ten 9,20’ye çıkardı.

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