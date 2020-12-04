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Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey

04.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey

Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey” başlığı okuduğunuzda “hadi oradan canım” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şeyi sizler için sıralıyoruz.

İki markayı düşündüğünüzde “Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey” değil “hiçbir şeyi yoktur!” diyebilirsiniz. Aslında avantajlı olduğu yönleri var. Bizde bunları sizler için detaylandırdık. Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey nedir? İşte Tofaş’ın BMW’den üstün olduğu 5 yön

AKLINIZ HİÇ BİR ZAMAN ARABANIZDA KALMAZ?

Kendi aracınız olan BMW ile bolca seyahat ediyorsanız, park ettiğiniz veya bıraktığınız noktada aklınız arabanızda kalabilir. Ancak Tofaş ile birlikte bir yere gittiğinizde, mahalle ne kadar tekin olmasa da aracınızda aklınız kalmaz. “Park halinde çarptılar mı?”, “Bir yerini çizdiler mi?” gibi sorular asla aklınıza gelmez

BOZUK YOLLARDA KAFANIZ RAHAT OLUR

BMW’niz ile ne kadar bozuk olan zeminlere girebilirsiniz? Bu soruya bazılarınız “Asla girmem!” diyebilir. İşte bir Tofaş marka arabanız olsa, hiç çekinmeden her türlü sürüş koşuluna göğüs gerebilirsiniz.

YAKIT KONUSUNDA DAHA EKONOMİKTİR

Gelelim Tofaş ’ın BMW ’den daha iyi olduğu bir başka konuya. Tofaş’ın hemen hemen tüm modellerinde LPG takılı olarak gelir. Bu doğrultu da kullandığınız sürece aracınızda yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ek olarak LPG dönüşüm maliyetleri eski model araçlarda çok daha ucuz olduğu için, kısa sürede de LPG kitinin maliyetini çabuk çıkarmış olursunuz.

PARÇASI HER YERDE BULUNUR

Bir Tofaş sahibiyseniz, parça bulamama ihtimaliniz neredeyse yok. Hemen hemen her sanayide tüm parçalarını rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ama bir çok yeni model gibi BMW’nin modellerinde de genelde tüm parçalar bulunur ancak, parçayı tedarik edebilmek için biraz beklemeniz gerekir.

YILLIK VERGİSİ DAHA UYGUN

Tüm otomobil sahiplerinin kanayan yarasıdır belki yıllık ya da altı aylık ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi. Eğer ki bir Tofaş sahibiyseniz yıllık sadece 2020 yılı için 198 TL ödemeniz gerekecek. Aynı yaşta bir BMW ile bu fiyat bandına erişmeniz, motor hacminin büyük olmasından kaynaklı imkansız hale gelebiliyor.


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