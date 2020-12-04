İki markayı düşündüğünüzde “Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey” değil “hiçbir şeyi yoktur!” diyebilirsiniz. Aslında avantajlı olduğu yönleri var. Bizde bunları sizler için detaylandırdık. Tofaş’ın BMW’den daha iyi olduğu 5 şey nedir? İşte Tofaş’ın BMW’den üstün olduğu 5 yön
Kendi aracınız olan BMW ile bolca seyahat ediyorsanız, park ettiğiniz veya bıraktığınız noktada aklınız arabanızda kalabilir. Ancak Tofaş ile birlikte bir yere gittiğinizde, mahalle ne kadar tekin olmasa da aracınızda aklınız kalmaz. “Park halinde çarptılar mı?”, “Bir yerini çizdiler mi?” gibi sorular asla aklınıza gelmez
BMW’niz ile ne kadar bozuk olan zeminlere girebilirsiniz? Bu soruya bazılarınız “Asla girmem!” diyebilir. İşte bir Tofaş marka arabanız olsa, hiç çekinmeden her türlü sürüş koşuluna göğüs gerebilirsiniz.
Gelelim Tofaş ’ın BMW ’den daha iyi olduğu bir başka konuya. Tofaş’ın hemen hemen tüm modellerinde LPG takılı olarak gelir. Bu doğrultu da kullandığınız sürece aracınızda yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ek olarak LPG dönüşüm maliyetleri eski model araçlarda çok daha ucuz olduğu için, kısa sürede de LPG kitinin maliyetini çabuk çıkarmış olursunuz.
Bir Tofaş sahibiyseniz, parça bulamama ihtimaliniz neredeyse yok. Hemen hemen her sanayide tüm parçalarını rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ama bir çok yeni model gibi BMW’nin modellerinde de genelde tüm parçalar bulunur ancak, parçayı tedarik edebilmek için biraz beklemeniz gerekir.
Tüm otomobil sahiplerinin kanayan yarasıdır belki yıllık ya da altı aylık ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi. Eğer ki bir Tofaş sahibiyseniz yıllık sadece 2020 yılı için 198 TL ödemeniz gerekecek. Aynı yaşta bir BMW ile bu fiyat bandına erişmeniz, motor hacminin büyük olmasından kaynaklı imkansız hale gelebiliyor.