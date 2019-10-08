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Tofaş'ta görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yapacak

İSTANBUL (AA) - Tofaş çatısı altında faaliyet gösteren Fiat’ın Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yürütecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın nisan ayından bu yana Fiat Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğü yapacak. Özgür Süslü, yeni görevine 1 Kasım itibarıyla başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1998’de mezun olan Özgür Süslü, çalışma hayatına İtalya’da Fiat Grubu Yönetici Yetiştirme Programı’yla adım attı. 4 yılın ardından Türkiye'ye dönen Süslü, 2002-2006'da Tofaş’ta ürün geliştirme ve ürün müdürü pozisyonlarında görev yaptı.

Süslü, Fiat Linea, Doblo ve Fiorino gibi ürünlerin geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında rol aldı. Daha sonra pazarlama alanında kariyerine devam eden Özgür Süslü, 2006-2010'da Fiat Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü görevini üstlendi.

2010-2016'da Fiat Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Özgür Süslü, aynı yıl İtalya’ya transfer oldu. İtalya’da görev yaptığı süre boyunca Fiat Chrysler Automobiles Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki Egea/Tipo pazarlama faaliyetlerini yürüttü. Özgür Süslü son olarak, Fiat, Abarth ve Lancia markalarının bölgesel fiyatlandırma sorumluluğunu üstlenmişti.

Kariyerine 2008 yılında Fer Mas Oto Ticaret AŞ’de Satış Sonrası Müdürü olarak başlayan Sinan Saip Bel de 2014-2019'da Fer Mas Oto Ticaret AŞ Müdürü görevini yürüttü. Sinan Saip Bel, 2017 yılından itibaren ise görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Direktörlüğü’nü yürütmekteydi. Sinan Saip Bel, görevlerini, kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararıyla devretti.

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