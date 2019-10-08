Tofaş'ta görev değişimi

İSTANBUL (AA) - Tofaş çatısı altında faaliyet gösteren Fiat’ın Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yürütecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın nisan ayından bu yana Fiat Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğü yapacak. Özgür Süslü, yeni görevine 1 Kasım itibarıyla başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1998’de mezun olan Özgür Süslü, çalışma hayatına İtalya’da Fiat Grubu Yönetici Yetiştirme Programı’yla adım attı. 4 yılın ardından Türkiye'ye dönen Süslü, 2002-2006'da Tofaş’ta ürün geliştirme ve ürün müdürü pozisyonlarında görev yaptı.

Süslü, Fiat Linea, Doblo ve Fiorino gibi ürünlerin geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında rol aldı. Daha sonra pazarlama alanında kariyerine devam eden Özgür Süslü, 2006-2010'da Fiat Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü görevini üstlendi.