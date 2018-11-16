TOFD Başkanı Baş: Yılda 2 bin 500 kişi omurilik felçlisi oluyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) arasında başlatılan projenin tanıtım toplantısına TOFD yetkilileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Toplantıda konuşan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) Müdürü ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmer Okar, engelsiz üniversite kavramının adına yakışır bir şekilde engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Prof. Dr. İmer Okar, TOFD ile ortaklaşa gerçekleştirilecek “Ağaç Yaşken Eğilir” projesi ile gönüllülük esasını tüm üniversite öğrencilerine yaymayı hedeflediklerini söyledi.

“AMACIMIZ GENÇ GÖNÜLLÜ SAYISINI ARTIRMAK”

Türkiye Omurilik Felçlileri (TOFD) Başkanı Ramazan Baş toplantıda yaptığı konuşmada daha önce de engellilere yönelik pek çok projede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ortaklaşa çalışma yaptıklarını hatırlatarak, “Uzun süredir hedeflediğimiz bir projemizi başta İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Proje ile genç gönüllü üniversitelilerin sayısını artırmayı ve gönüllülük konusunda önce onlara eğitimler verip, sonra da o arkadaşlarımızın, ihtiyacı olan STK’larda gönüllü destek vermelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarında genç gönüllülük oranının yüzde 2-3 olduğunu ifade eden Baş, “Rakamlar Türkiye’deki gönüllülük oranının maalesef çok az olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizdeki gençlerin özellikle engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarında daha duyarlı olmalarını, gönüllü ve katılımcı olmalarını istiyoruz. Biz de bu sayıyı artırmak için en çok sevdiğimiz üniversitelerden biri olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ve öğrenci arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapmak için bir araya geldik. Ben inanıyorum ki gelecek sene bu sayının çok çok yukarılarda olduğunu göreceğiz. Böylece tüm Türkiye’de üniversiteli sivil toplum kuruluşlarına hazır uygulanmış bir projeyi teslim etmiş olacağız" diye konuştu.