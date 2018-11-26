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TOGEMDER'den Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık kıyafet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:50 | Son Güncelleme

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (TOGEMDER) Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık giysi yardımı töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin huzurun merkezi haline geldiğini söyledi.

TOGEMDER'den Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık kıyafet

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARVBAKIR, (DHA)-TOPLUMSAL Gelişim Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (TOGEMDER) Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık giysi yardımı töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin huzurun merkezi haline geldiğini söyledi. Vali Güzeloğlu "İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmek ve bitirmek istedikleri, bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz" dedi.
TOGEMDER tarafından Diyarbakır'ın Sur, Lice Silvan ve Kulp ilçelerinde eğitim gören bin 500 öğrenciye mont, bot ve giysi dağıtımı için 20 kişilik öğrenci grubuna, temsili dağıtım töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Öğretmen Evi'nde düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, yönetim kurulu üyesi Reyhan Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, kadın ve çocukların bireysel, aynı zamanda toplumsal eğitim gelişimini hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Diyarbakır'da hayırseverlerin yardımlarıyla bin 500 çocuğa kışlık giysi getirdiklerini belirten Gülbaran, dernek olarak kadın ve çocukların gelişimini sağlayacak bir çok proje geliştirdiklerini söyledi. Gülbaran şöyle konuştu:
"Tüm dünya ve ülkemizin büyük bir sorunu var. Çocuk ihmal ve istismarı, bu konuda kayıtsız kalamazdık, bu noktada 'Biz geleceğiz' projemizi hayata geçirdik. Öncelikle çocuk ihmal ve istismarını önleme ve çözüm yolları konusunda ilgili bakanlıklarla birlikte bir sempozyum düzenledik. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyerek sempozyum sonuç bildirgesi hazırladık. 10 bin kişilik bir kitleye eğitim vermeye karar verdik. Çocuklarımızı korumak ve kollamak hepimizin görevidir. TOGEMDER her zaman her yerde, her koşulda hayırseverlerimizle el ele bu ideal için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."
Sur ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi de, terör örgütü PKK'lıların hendek ve çukurlarıyla, tarihi yok etmeye çalıştığını ifade ederek, "Çukur eylemleriyle yaklaşık 4 bin ev yıkıldı. 4 bin aile evsiz kaldı. Aslında terör örgütü bu 4 bin ailenin çoğunu ve toplamda Sur halkının geleceğini yok etmek istemişti. Bugün Sur'da yeniden bir ihya ve inşa çalışması var. Terör örgütünün mağdur ettiği ailelerin tamamının mağduriyetleri gideriliyor, giderildi" şeklinde konuştu.
Diyarbakır'ın huzur merkezi haline geldiğini anlatan Vali Hasan Basri Güzeloğlu da konuşmasında, şu ifadelere yerverdi:
"Bugün Diyarbakır'da da bu kararlılığın, her yönüyle gelişmenin, kalkınmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün Diyarbakır çiçek, bugün Diyarbakır yeşil, bugün Diyarbakır güzel, bugün Diyarbakır bir huzur merkezi haline geldi. İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmek istediği ve bitirmek istedikleri bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve bütün değerleriyle ihya ederek gelecek bu inançla yürüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."
Törene katılan öğrencilere hediye paketlerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

FOTOĞRAFLI

TOGEMDER'den Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık kıyafetTOGEMDER'den Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık kıyafetTOGEMDER'den Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık kıyafetTOGEMDER'den Diyarbakır'da 1500 çocuğa kışlık kıyafet

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