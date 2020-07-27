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TOGG 4000 kişilik kadro açtı! TOGG KPSS'siz personel alımı başvuru şartları - Yerli otomobil TOGG fabrikasına iş başvurusu yapma!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

TOGG KPSS'siz iş başvuru ilanları resmi web sitesi üzerinden alınmaya başlandı. KPSS şartı olmadan alınan başvurularda, TOGG fabrikasız işe alım koşulları merak konusu oldu. Şu an yerli otomobil TOGG'un fabrika inşası devam ederken iş başvurularınında bir yandan başlaması rekabeti artırdı. TOGG KPSS'siz alım yaptığı ilanlar arasında, genel başvurunun da olması dikkat çekti. Peki TOGG fabrikasında çalışma şartları nelerdir? Yerli otomobil TOGG'da çalışmak için nasıl ve nereye başvuru yapılır?

TOGG 4000 kişilik kadro açtı! TOGG KPSS'siz personel alımı başvuru şartları - Yerli otomobil TOGG fabrikasına iş başvurusu yapma!

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği TOGG üretime başlamak için işçi alımlarına başladı. Henüz fabrika inşasının yeni başlamasının ardından iş başvurusu detaylarının açıklanması ve işe alım şartlarında KPSS şartının olmaması dikkat çekti. TOGG'un resmi web sitesinde yaptığı açıklamada "Genel Başvuru" adı altında işa alım süreçleri belirlendi. Yerli otomobil TOGG fabrikasında çalışmak isteyen adaylar; TOGG fabrikasında iş başvurusu nasıl yapılır, TOGG iş başvurusu ilanları, TOGG fabrikası iş başvuru formu nedir gibi aramalar yapmaya başladı. İşte TOGG'un açtığı 4000 bin kişilik iş başvurusu detayları...

Yeri otomobil TOGG iş ilanları 2020

Yerli otomobil fabrikasının inşası hızla sürerken, TOGG işe alım süreçleri için düğmeye bastı. WEB sitesi üzerinde iş başvuruları için genel işe alım sürecinin başlatan TOGG'da çalışmak isteyenler nasıl başvuru yapacağını ve KPSS şartı aranıp aranmayacağını merak ediyor. TOGG işe alımlarının KPSS şartı alınmadığı başvuru detayları haberimizde.

TOGG fabrikası iş başvurusu formu

Yreli otomibil TOGG fabrikasında çalışmak için aşağıdaki linkten fabrikanın iş başvurusu formuna ulaşmak mümkün. TOGG fabrikası iş başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak da, linkte paylaşılan formu doldurduktan sonra, gönder seçeneğini seçerek başvuruyu bitirmek mümkün.

TOGG fabrikası işe alım şartı: İkame

TOGG'un resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre; TOGG fabrikası işe alım şartlarından en önemlisi ikamet şartı. TOGG fabrikasının bulunduğu yerde ve çevre illerde yaşayan insanların ikametgahı eğer oradaysa ancak o zaman başvuruları kabul edilecek.

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TOGG fabrikası iş başvurusu şartları

Yerli otomobil TOGG'un resmi web sitesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGG fabrikası iş başvurusu yapma şartlarını sağlayan herkes iş için değerlendirilmeye alınacak. TOGG iş başvurusu açıklamasında şu bilgi yer alıyor;

"TOGG'da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.

Hayattaki amaçlarımızla TOGG'da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz."

YERLİ OTOMOBİL TOGG İŞ BAŞVURUSU FORMU

TOGG iş ilanları sayfasına baktığımızda Genel Başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:

Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi

İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim
Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri

Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği

Disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi
İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Yurtdışında ve küresel bir ekiple çalışabilme

TOGG fabrikası "Bize katılın" ilan detayı

TOGG işe alım sürecinde aşağıdaki açıklama resmi web sitesinde belirtilmiş:

"TOGG’da biz, otomobili yeni nesil akıllı bir cihaza dönüştüren, elektrikli otomobillerin öncüsü, yeni teknolojileri mobilite kavramıyla buluşturan, 2022 yılında ilk otomobilini çıkardığında Avrupa’nın geleneksel olmayan elektrikli otomobil üreten tek şirketi olmak üzere yola çıktık.

Bu iddialı ve zorlayıcı hedef, farklı bir çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor. TOGG’da bizler sorumluluk alırız, beraber üretiriz, çözüm buluruz, kararları hızlı ve etkin bir şekilde beraber alırız. Çalışma alanlarımızı sınırlamak yerine, becerilerimizi geliştirebilmek için imkan yaratırız.

Unvanlara ve konfor alanlarına önem vermeyiz, farklılıkların yarattığı zenginlikten besleniriz. Küresel vizyonumuzla, farklı kültür ve deneyimlerdeki pek çok paydaşımızla iş birliği içerisinde çalışma fırsatı sunarız.

Ekibimize Katılın

TOGG’da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.

Hayattaki amaçlarımızla TOGG’da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz.

Bu özelliklere sahipseniz ve birlikte yorulmadan aynı hedefe koşmak istiyorsanız, sizleri aramıza bekliyoruz!"

Yerli otomobil TOGG fabrikası nerede?

Henüz inşaası bitmeyen TOGG fabrikasının Gebze'de olduğu biliniyordu, tam adresi ise resmi web sitesinde şu şekilde belirtilmiş:

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/1 41400 Gebze Kocaeli-Türkiye

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