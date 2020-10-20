TOGG, batarya üreticisi Farasis ile anlaştı

Çinli batarya üreticisi Farasis, yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Fatarsis tedarik edecek.

Farasis'in Almanya sorumlusu Sebastian Wolf, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada batarya hücrelerinin Almanya Bitterfeld'deki fabrikada üretileceğini ifade etti.

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Farasis'in batarya hücrelerinin tedarikinden ve batarya modüllerini geliştirmekten sorumlu olacağını duyurdu.

Yapılan iş birliğini Karakaş, şu sözlerle ifade etti: "12 aydan fazladır biz Türkiye'deki ve dünyadaki oyuncuları değerlendirdik.Ticari, teknik ve stratejik anlamda. Geldiğimiz noktada stratejik partnerimizi belirledik. Günümüzde elektrikli araçlarının sürdürülebilir başarısı için önemli teknolojilerin bir tanesi batarya, bataryada da lityum-iyon teknolojisi. Biz bununla ilgili olarak dünyanın en önde gelen kuruluşlarından bir tanesiyle bir iyi niyet mektubu imzaladık.TOGG için batarya paketinin ve modüllerinin üretimi söz konusu ayrıca ilerleyen aşamalarda AR-GE'ye yatırım yaparak hücre kimyasına doğru geliştirmelerimizi beraber sürdürmek istiyoruz. Sadece otomobil dünyası için değil, enerji depolama çözümleri için de çözümlerimiz olacak. Bu, önümüzdeki 10 yıl içinde tüm dünyada ve Türkiye'de de önem kazanacak bir pazar."