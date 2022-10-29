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  4. TOGG CEO’su Karakaş: "Fiyat belli değil, hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz"

TOGG CEO’su Karakaş: "Fiyat belli değil, hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz"

29.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, aracın fiyatının henüz belli olmadığını belirterek, "Hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz" dedi. Karakaş, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Karakuş, "4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik.

Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOOG’un Gemlik’teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.

Dün aracın renklerini paylaştıklarını belirten Karakaş, "Tüm ülkemizi kapsıyoruz. Aracın renklerini ülkemizin renklerimiz seçtik. Kula’nın Oltu’nun Gemlik’in tüm dünyada tanınması için. Teknolojinin gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız hayatımızın bir parçası oluyor. Bir seyahat planlamak isterseniz, eğlenmek isterseniz bunları yapabilirsiniz.

Bir yaşam alanı olarak tasarladığımız evimizden, ofisimizden sonra her türlü iş birlikleri yapıyoruz. Biz 300’e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı biz size getireceğiz, siz gitmeyeceksiniz" dedi.

Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" cevabını verdi.
15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.

Karakaş, TOGG’un trafiğe çıkma tarihinin Mart’ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

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