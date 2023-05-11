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Togg’dan dolandırıcılık uyarısı! Bu ilanlara dikkat

11.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg’un resmi sayfasında yer alan açıklamada, dikkat çeken bir dolandırıcılık uyarısı yapıldı. Yerli otomobil adına açılan hesaplardan hisse senedi yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarılırken, sahte ilanlar için hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Togg’dan dolandırıcılık uyarısı! Bu ilanlara dikkat

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Togg’un resmi twitter hesabında yayınlanan uyarıda, ‘Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın’ başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

"SAHTE İLANLAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Konuya ilişkin bilgilendirmede, bu tür paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Togg markasına güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır. Bu tip sahte kampanya ilanlarını üreten paylaşan veya dağıtan, kişiler kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgilide hukuki süreçler başlatacağımızı bilginize sunarız" denildi.

İHA

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