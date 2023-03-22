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Togg'dan T10X modelinin ön siparişi için açıklama: Resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar edilmemeli

22.03.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg T10X için ön sipariş dönemi sürüyor. Togg'a ilk 24 saatte 22 binden fazla ön sipariş gelirken başvurular ise 27 Mart'a kadar sürecek. Togg yönetimi ise ön siparişlerle ilgili vatandaşları uyaran bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada "T10X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Togg'dan T10X modelinin ön siparişi için açıklama: Resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar edilmemeli

Ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirilen Togg için ön sipariş dönemi devam ediyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette ise aracı satın almak isteyenlerin resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri istendi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Togg'un paylaşımında "Kullanıcılarımızın T10X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. T10X için ön siparişler App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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