Togg'dan T10X modelinin ön siparişi için açıklama: Resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar edilmemeli

Ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirilen Togg için ön sipariş dönemi devam ediyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette ise aracı satın almak isteyenlerin resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri istendi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Togg'un paylaşımında "Kullanıcılarımızın T10X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. T10X için ön siparişler App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.