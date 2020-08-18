HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOGG duyurdu! Yerli otomobilde yeni gelişme

TOGG duyurdu! Yerli otomobilde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG duyurdu! Yerli otomobilde yeni gelişme

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Balık zannettiler el bombası çıktıBalık zannettiler el bombası çıktı
AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!

En Çok Okunan Haberler

Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt!
Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt!
Koronavirüs vakalarının yüzde 80’i evlerde ortaya çıktı
Koronavirüs vakalarının yüzde 80’i evlerde ortaya çıktı
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Minibüsün önünü kesip dehşet saçtılar!
Minibüsün önünü kesip dehşet saçtılar!
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

Diğer Haberler

Gören şaştı kaldı! Kapadokya’da 100 yıllık tarihi binaya zincirli koruma
Gören şaştı kaldı! 100 yıllık binayı böyle koruyorlar
Bankta oturan genç kıza cinsel taciz! Kovalamacanın ardından yakalandı
Bankta oturan genç kıza cinsel taciz!
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Eskişehir’de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Balık zannettiler el bombası çıktı
Suriye’de düşürülen keşif uçağı Türkiye’den görüldü
Suriye’de düşürülen keşif uçağı Türkiye’den görüldü
18 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.