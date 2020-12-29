TOGG fiyatı yavaş yavaş belli oluyor

Geçtiğimiz gün Türkiye’nin yerli otomobili ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan bu bilgilendirmede aradan geçen 1 senelik süre içerisinde kat edilen mesafeden bahsedildi. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada TOGG’un sahip olacağı fiyat etiketine de değindi.

Şimdiye kadar TOGG’un fiyatı ile ilgili hiç bir açıklama yapılmamıştı. Karakaş yaptığı açıklamada TOGG’un elektrikli C segment SUV modellerle rekabet etmeyeceğini söyledi. TOGG’un rakibi daha çok içten yanmalı motora sahip C segment SUV modeller olacakmış.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin yerli otomobilinin fiyatı da üç aşağı, beş yukarı ortaya çıkmış oluyor.

C SEGMENT SUV MODELLERİN FİYATI NE KADAR?

Halihazırda ülkemizde pek çok C segment SUV modeli satılmakta. Bunların fiyatlarına baktığımızda ise ağırlığın 300.000 TL ile 400.000 TL civarında olduğunu görüyoruz. Bu aslında şu anlama geliyor.

TOGG da satışa sunulduğunda bu fiyat segmentinde bir etikete sahip olacak. Açık konuşmak gerekirse bu fiyat aralıklarına tamamen elektrikli bir SUV almak pek de mümkün değil.