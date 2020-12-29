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TOGG fiyatı yavaş yavaş belli oluyor

29.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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TOGG fiyatı yavaş yavaş belli oluyor

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG kaç TL’den satılacak? İşte TOGG fiyatı ile ilgili ilk resmi açıklama.

Geçtiğimiz gün Türkiye’nin yerli otomobili ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan bu bilgilendirmede aradan geçen 1 senelik süre içerisinde kat edilen mesafeden bahsedildi. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada TOGG’un sahip olacağı fiyat etiketine de değindi.

Şimdiye kadar TOGG’un fiyatı ile ilgili hiç bir açıklama yapılmamıştı. Karakaş yaptığı açıklamada TOGG’un elektrikli C segment SUV modellerle rekabet etmeyeceğini söyledi. TOGG’un rakibi daha çok içten yanmalı motora sahip C segment SUV modeller olacakmış.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin yerli otomobilinin fiyatı da üç aşağı, beş yukarı ortaya çıkmış oluyor.

C SEGMENT SUV MODELLERİN FİYATI NE KADAR?

Halihazırda ülkemizde pek çok C segment SUV modeli satılmakta. Bunların fiyatlarına baktığımızda ise ağırlığın 300.000 TL ile 400.000 TL civarında olduğunu görüyoruz. Bu aslında şu anlama geliyor.

TOGG da satışa sunulduğunda bu fiyat segmentinde bir etikete sahip olacak. Açık konuşmak gerekirse bu fiyat aralıklarına tamamen elektrikli bir SUV almak pek de mümkün değil.

TOGG CEO’sundan önemli açıklamalar! TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte TOGG fabrikası son durumTOGG CEO’sundan önemli açıklamalar! TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte TOGG fabrikası son durum

Yani neresinden bakarsanız bakın TOGG fiyat anlamında rekabetçi bir yapıya sahip olacak. Elbette otomobilin ne kadar ilgi göreceğini çıktığı zaman göreceğiz. Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Şu anda ülkemizde elektrikli SUV modeli çok fazla bulunmuyor.

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