TOGG ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG seri üretimi ne zaman başlayacak? Bakan Varank'tan açıklama!

TOGG hakkında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. TOGG için, 'müthiş bir talep var' diyen Bakan Varank, "Ama henüz ön talep alınmadı." açıklamasını da devamında ekledi. Peki TOGG ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG seri üretimi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

TOGG NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, TOGG fiyatı konusunda, "Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten." dedi.

TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yerli otomobil Togg için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki üretim tesisi açılacak ve ilk araba üretim bandından inecek.

BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA

Yerli otomobil TOGG hakkında merak edilenleri açıklayan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar.

Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.

Yerli otomobil için müthiş bir talep var, ama henüz ön talep alınmadı."

Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.



