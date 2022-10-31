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TOGG ne zaman satılacak? Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

31.10.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG'un ne zaman satılacağı ve satış fiyatının ne kadar olacağı bir süredir araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunumu ile tanıtılan TOGG, fabrikanın kurulumu ile birlikte seri üretime başlayacak ve son kullanıcı ile buluşacak. Peki TOGG ne zaman satılacak? Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soruların yanıtını verdi. İşte merak edilenler...

TOGG ne zaman satılacak? Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

TOGG satış tarihi, 29 Ekim Cumartesi tamamlanan lansmanın ardından belli oldu. Lansmana çok sayıda önemli isim katılım sağladı. TOGG'un renklerine; “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimleri verildi. Peki TOGG ne zaman satılacak? Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

TOGG ne zaman satılacak? Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ön siparişinin şubat ayında alınacağını ve ilk teslimin mart ayı sonuna doğru yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Aracın fiyatı ne olacak? Togg’un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine Babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Ön satışın başlayacağı Şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır. Telaşa gerek yok."

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) altı farklı renkte sunulacak.

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