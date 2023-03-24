Togg sosyal medyadan paylaştı! 7 günde 100 bin sipariş

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < Teşekkürler Türkiye > Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.

7 günde 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣



ön sipariş.



< Teşekkürler Türkiye >



Heyecan https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında devam ediyor.



Son gün: 27 Mart

Çekiliş: 28 Mart#T10X#Togg pic.twitter.com/qsG3otB7KD March 24, 2023

SON TARİH 27 MART

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

ÇEKİLİŞ 28 MART'TA

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA

