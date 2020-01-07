HABER
  4. TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından hafta sonu bulmacalı bir paylaşım yapılmıştı. Bugün, yanıtlar ve bulmacayı çözen ilk 51 kişi açıklandı.

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bulmacalı paylaşımının ardından bugün bulmacadaki kelimelerin yer aldığı yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda kazanan isimler de açıklandı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yüzde 51 yerlilik oranıyla yola çıkmaya hazırlanan #TürkiyeninOtomobili’ne dair parçaları birleştiren binlerce takipçimize teşekkür ediyor, tüm kelimeleri tamamlayan ilk 51 kişiyi tebrik ediyoruz."

KAZANANLARA İSME ÖZEL ESKİZ ÇALIŞMASI

Geçen pazar günü TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Gölcük’te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerGölcük’te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler
80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil TOGG

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de intihar girişimi! Kardeşi son ana kadar tuttu ama...

Denizli'de intihar girişimi! Kardeşi son ana kadar tuttu ama...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Seri Muhakeme (Yargılama) Usulü nedir? 1 Ocak'ta devreye girdi, artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Tekirdağ’da askeri araç devrildi

Tekirdağ’da askeri araç devrildi

Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik'in cezası belli oldu!

Berfin Özek'e asitle saldıran Çeltik'in cezası belli oldu!

Şanlıurfa'da bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

Bombayla yakalanan PKK'lı teröristin cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.