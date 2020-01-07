TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bulmacalı paylaşımının ardından bugün bulmacadaki kelimelerin yer aldığı yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda kazanan isimler de açıklandı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yüzde 51 yerlilik oranıyla yola çıkmaya hazırlanan #TürkiyeninOtomobili’ne dair parçaları birleştiren binlerce takipçimize teşekkür ediyor, tüm kelimeleri tamamlayan ilk 51 kişiyi tebrik ediyoruz."

Yüzde 51 yerlilik oranıyla yola çıkmaya hazırlanan #TürkiyeninOtomobili’ne dair parçaları birleştiren binlerce takipçimize teşekkür ediyor, tüm kelimeleri tamamlayan ilk 51 kişiyi tebrik ediyoruz.

İşte kazananlar... pic.twitter.com/9ptcpGSs6K — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 7, 2020

KAZANANLARA İSME ÖZEL ESKİZ ÇALIŞMASI



Geçen pazar günü TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!"

