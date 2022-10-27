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Togg'un Gemlik Kampüsü, çevreciliğiyle de öne çıkacak

27.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği tesiste, karbon ayak izinin düşürülmesi ön planda tutuluyor

Togg'un Gemlik Kampüsü, çevreciliğiyle de öne çıkacak

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin yanı sıra, test pistlerinin de yer aldığı Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nde Avrupa'nın en temiz boyahanesi de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sürüyor.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı 29 Ekim'de yapılacak.

Doğuştan elektrikli, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobil, tasarımının ve teknik özelliklerinin yanı sıra çevreciliğiyle de dikkati çekiyor.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu gelişmeler, elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor.

Türkiye'nin vizyon projesi Togg, mobilite alanında küresel marka olmanın yanı sıra, "daha temiz ve yeşil bir gelecek" için önemli bir adım niteliğini taşıyor.

- Hem temiz hem akıllı

Togg, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor.

Mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin yanı sıra, test pistlerinin de yer aldığı Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nde, karbon ayak izinin düşürülmesi de ön planda tutuluyor.

Montaj hattında akıllı robotların kullanılacağı tesis, Avrupa'nın temiz boyahanesine ev sahipliği yapacak. Uçucu organik bileşenlerin seviyesi Avrupa normlarının 7'de, Türkiye normlarının 9'da biri kadar olacak.

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