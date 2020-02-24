HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Togo'daki 50 yıllık 'tek aile iktidarı' değişmedi

Togo'daki 50 yıllık 'tek aile iktidarı' değişmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Togo'da cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, mevcut Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe kazandı. Böylece 2005’ten bu yana görevde olan Gnassingbe koltuğunu korudu, ülkedeki 50 yııllık ‘tek aile iktidarı’ da devam etti. Gnassingbe, seçimden önce “Diktatör gibi hissetmiyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Togo'daki 50 yıllık 'tek aile iktidarı' değişmedi

Batı Afrika ülkesi Togo'da, ülke yönetimini babasından devralan ve 15 yıldır görevde bulunan Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, dördüncü dönem için tekrar aday olabilmesinin yolunu açan anayasa değişikliğinin ardından girdiği seçimi kazandı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçları aktaran Togo basınındaki haberlere göre, yedi adayın yarıştığı seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 76.63 oldu.

İKİNCİ TUR DÜZENLENMEYECEK

Seçimin galibi, oyların yüzde 72.36'sını alan Cumhurbaşkanı Gnassingbe oldu. Gnasssingbe, kayıtlı 3.6 milyon seçmenden yaklaşık 1.94 milyonunun oyunu aldı. Onun en yakın rakibi olan Agbeyome Kodjo ise oyların yüzde 18.37'sini aldı. Ancak muhalefet seçimin adil ve şeffaf koşullarda gerçekleşmediğini ve sandığa hile karıştığını savunuyor.

Gnasssingbe, ilk turda yüzde 50'yi aştığı için ikinci tur düzenlenmeyecek. Sonuçlar, Anayasa Mahkemesi'nin teyidiyle kesinleşecek.

'GERÇEK ORTAYA ÇIKTI'

Zaferini destekçileriyle birlikte kutlayan 53 yaşındaki Faure Gnassingbe, “Bizi rakiplerimizin çok ötesine taşıyan sonuçların açıklanmasından sonra gerçek ortaya çıktı. Yeniden güven için teşekkürler. Haydi, işe koyulalım” dedi.

MUHALEFET KAZANDIĞINI İDDİA ETTİ

Ancak sonuçların açıklanmasından birkaç saat önce, muhalefetin adayı Agbeyome Kodjo, kendi ellerindeki sonuçlara göre yüzde 57 ila 61 oranında oy aldığını ve seçimi kazandığını öne sürdü.

Sonuçlara direnme çağrısı yapan Kodjo, güvenlik güçlerinden de tarafsız olmalarını talep etti.

'DİKTATÖR GİBİ HİSSETMİYORUM' DEMİŞTİ

8 milyonluk bir nüfusa sahip olan Togo, yaklaşık 50 yıldır tek bir aile tarafından yönetiliyor.

Eski Fransız sömürgesi olan ve bağımsızlığını 1960'ta kazanan ülkede Gnassingbe Eyadema, 1967'de yaptığı darbeyle iktidarı ele geçirdi. Batı'dan gelen baskılar sonucu 1992'de anayasa referandumu yapıldı ve çok partili hayata geçildi; devlet başkanının görev süresi de beş yıllık iki dönemle sınırlandırıldı.

Ancak Eyadema'nın görev süresinin dolduğu 2002 yılında, parlamento oybirliğiyle söz konusu maddeyi değiştirerek görev süresi sınırlamasını kaldırdı. Eyadema'nın 5 Şubat 2005'te kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından oğlu Faure Gnassingbe, anayasaya aykırı şekilde ordu tarafından yeni devlet başkanı olarak belirlendi.

Tepkiler ve darbe suçlamaları nedeniyle 20 gün sonra Gnassingbe görevi bıraktı ancak 24 Nisan 2005’te düzenlenen tartışmalı seçimlerde tekrar koltuğa oturdu.

Gnassingbe, seçimden önce “Diktatör gibi hissetmiyorum” açıklamasıyla gündeme geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Son yolculuklarına uğurlandılarSon yolculuklarına uğurlandılar
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
togo GNASSİNGBE diktatör

En Çok Okunan Haberler

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

Diğer Haberler
Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları son yolculuklarına uğurlandı

Son yolculuklarına uğurlandılar

Gökyüzü turuncuya boyandı!

Gökyüzü turuncuya boyandı!

Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan kritik İdlib açıklaması

ABD'de 18 aylık midilli first class uçtu

ABD'de 18 aylık midilli first class uçtu

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da

ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.