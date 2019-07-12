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Togo hükümetinden halka "rüşvete karşı ayaklanın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 05:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Kurumlarından Sorumlu İnsan Hakları Bakanı Christian Trimoua: - "Ayaklanma yolsuzluk ve rüşvete tepki göstermek, kınamak anlamı taşıyor"

Batı Afrika ülkesi Togo'da yönetimin halka, rüşvete karşı ayaklanmaları çağrısında bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre hükümet, Yolsuzluk ve Benzer Suçlarla Mücadele Afrika Günü'nün 3'üncü yıldönümünde yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Kurumlarından Sorumlu İnsan Hakları Bakanı Christian Trimoua, halkın rüşvet ve yolsuzluk yapanlara karşı ayaklanmaları gerektiğini söyledi.

"Ayaklanma yolsuzluk ve rüşvete tepki göstermek kınamak anlamı taşıyor." ifadesini kullanan Trimoua, rüşvetçilerin ülkeye zarar vermekten başka bir işe yaramadığını belirtti.

Bakan Trimoua, hükümetin 2018-2022 dönemini kapsayan ulusal kalkınma planını uygulamasına yardımcı olmak için bu mücadeleye herkesin katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

- Afrika'da yolsuzluk miktarı yıllık 148 milyar doları buluyor

Togo'da yönetimin 2017'de yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele adı altında kurduğu kurul yeterli başarıyı elde edemeyince hükümet, "yolsuzluğa sıfır tolerans" sloganıyla 8277 numaralı özel şikayet hattını açmıştı.

Başbakan Komi Selom Klassou da Ocak 2019'da yolsuzlukla mücadele yasasının uygulanması için gerekli tüm adımların atılacağı sözünü vermişti.

Afrika Birliği (AfB) verilerine göre Togo'da her yıl yolsuzluk nedeniyle ülke ekonomisi milyonlarca dolar zarara uğruyor.

Afrika kıtasında ise yolsuzluk miktarı yıllık 148 milyar doları buluyor.

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