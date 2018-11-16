HABER

Togo'da sahte ilaç operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

Yılın üçüncü çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda, 85 ton sahte ilaç ele geçirildi

Afrika Ülkesi Togo'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 85 ton sahte ilaca el konulduğu bildirildi.

Ulusal Eczacılar Birliğinden (ONAT) yapılan açıklamada, ülke piyasasına sokulan ilaçların yarıdan fazlasının sahte olduğu belirtildi.

Resmi kaynaklar, yılın üçüncü çeyreğinde el konulan sahte ilaç miktarının 85 ton olduğunu açıkladı.

Devletin aldığı önlemlere rağmen sahte ilaçların piyasaya sürülmesinin önüne geçilemiyor.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanımının da ülkenin her yerinde gittikçe yayıldığı ileri sürülüyor.

Sahte ilaç ve uyuşturucunun, insan kaçakçıları tarafından ülkeye sokulduğuna dikkati çeken yetkililer, bu kişilere yönelik operasyonların ve gümrük kontrollerinin giderek artacağını duyurdu.

Sağlık imkanlarının yeterince gelişmediği ve ilaç fiyatlarının yüksek olduğu ülkede, ilaçlar çoğunlukla "sokak satıcılarından" temin ediliyor.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandıBaruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandı
Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaretVali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç operasyon SAHTE togo

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.