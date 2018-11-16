Togo'da sahte ilaç operasyonları

Afrika Ülkesi Togo'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 85 ton sahte ilaca el konulduğu bildirildi.

Ulusal Eczacılar Birliğinden (ONAT) yapılan açıklamada, ülke piyasasına sokulan ilaçların yarıdan fazlasının sahte olduğu belirtildi.

Resmi kaynaklar, yılın üçüncü çeyreğinde el konulan sahte ilaç miktarının 85 ton olduğunu açıkladı.

Devletin aldığı önlemlere rağmen sahte ilaçların piyasaya sürülmesinin önüne geçilemiyor.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanımının da ülkenin her yerinde gittikçe yayıldığı ileri sürülüyor.

Sahte ilaç ve uyuşturucunun, insan kaçakçıları tarafından ülkeye sokulduğuna dikkati çeken yetkililer, bu kişilere yönelik operasyonların ve gümrük kontrollerinin giderek artacağını duyurdu.

Sağlık imkanlarının yeterince gelişmediği ve ilaç fiyatlarının yüksek olduğu ülkede, ilaçlar çoğunlukla "sokak satıcılarından" temin ediliyor.

