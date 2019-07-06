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Togo'da yerel seçimin galibi iktidardaki parti oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

İktidar partisi Cumhuriyet Birliği (UNIR) 30 yıl aradan sonra düzenlenen yerel seçimde bin 490 sandalyenin 895’ini elde etti

Togo’da 30 yıl aradan sonra düzenlenen yerel seçimi iktidardaki Cumhuriyet Birliği (UNIR) partisinin kazandığı bildirildi.

Togo Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), 30 Haziran’da düzenlenen seçimin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, 30 yıl sonra ilk defa düzenlenen yerel seçime katılım oranı yüzde 52,46 oldu.

İktidar partisi UNIR, seçimin yapıldığı 114 kent ve belediye meclislerindeki bin 490 sandalyenin 895’ini elde etti.

Muhalefetteki Ulusal Değişim İttifakı (ANC) 134, 14 partiden oluşan C14 koalisyonu ise 131 sandalye kazandı.

Diğer yandan, 3 yerel mecliste teknik aksaklıklar nedeniyle seçim yapılamadı.

Ülke yönetiminin 51 yıldır tek ailede olduğu Togo'da 20 Aralık’ta düzenlenen genel seçimi, C14 koalisyonu protesto etmişti.

Genel seçimde UNIR, parlamentodaki 91 sandalyeden 59’unu elde etmişti. Parlamentoya 5 partiden 14 milletvekili ile 18 bağımsız aday girmeye hak kazanmıştı.

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