Tohma çayında çamur akıyor

Malatya’nın Kuluncak ilçesinden geçen Tohma çayında, Kangal ilçesinden bırakıldığı iddia edilen atıklar nedeniyle çamur akıyor. Çaydan bostanlarını sulayan çok sayıda köylü ise yetkililerden yardım istiyor.

Sivas’ın Kangal ilçesinden başlayan ve Malatya’da Karakaya Barajı’na dökülen Tohma çayında şu sıralar çamur akıyor. Kangal ilçesinden bırakıldığı sanılan atık kül nedeniyle çayın renginin değiştiğini ifade eden köylüler, arazilerini sulamaya ve hayvanlarına su vermeye çekiniyor. Çayda yaşayan çok sayıda balık ve canlının da telef olduğunu iddia eden yöre halkı, yetkililerden açıklama bekliyor. Vatandaşlar, Kuluncak ilçesinde yapılan anonslarla ikinci bir duyuruya kadar Tohma çayından sulama suyu alınmamasının söylendiğini belirtirken, İlçe Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de sudan aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvara yolladı.

Tohma çayının 30’dan fazla köyün sulama ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kaynarca Mahallesi Muhtarı Tahsin Poyraz, "Çayda yaşayan alabalıklar ve diğer canlılar telef oldu. Acilen önlem alınmasını istiyoruz” dedi.