Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor

AYHAN İŞCEN - Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, uzun süredir güvenlik nedeniyle kapatılan bazı bölümlerinde yapılacak tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Birinci derece sit alanı ilan edilen, bozulmayan tabiatıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkanı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri oluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma Çayı kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunuyor.

Yürüyüş yolları ve ahşap korkulukların yeteri kadar güvenlikli olmaması nedeniyle yaklaşık 6 yıldır bazı bölümleri kapalı olan kanyonda gerekli izinlerin alınmasının ardından tadilat ve düzenleme çalışmaları yapılacak.