Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’ine konulurken, bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya gelmektedir. Nüfusa projeksiyon yaptığımızda ülkemizde yaklaşık 1.387.580 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 5.550.320 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde 0-19 yaş grubu arasında 434.010 otizmli çocuk ve gencimizden, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 30.050’dir. Eğitim her çocuğun anayasal hakkıdır ama otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çaredir.
ERKEN TANI VE YOĞUN SÜREKLİ EĞİTİMLE, OTİZMLİ BİR ÇOCUK YENİDEN DOĞABİLİR!
Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.
2 NİSAN'DA IŞIKLAR OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN YANACAK!
Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, “Otizme Mavi Işık Yak” Kampanyası’nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar, Amasya Kalesi gibi birçok yapı AGİD üyelerinin katkılarıyla mavi ışıkla aydınlanacak.
“Otizme Mavi Işık Yak” Kampanyası ile ilgili açıklama yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Günümüzde her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor, her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor. Durum böyleyken Türkiye genelinde yaptığımız araştırmalar gösterdi ki ülkemizde her 10 kişiden 8’i otizmin ne olduğu bilmiyor. Rakamlar bize otizm farkındalığı konusunda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. “Otizme Mavi Işık Yak” ise hem bireysel hem de kurumsal olarak destek verilebilecek ve otizm farkındalığı konusunda herkesi harekete geçirebilecek çok önemli bir kampanya. Buradan herkesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde mavi giymeye,#otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapmaya ve otizm farkındalığına destek vermeye davet ediyorum.” dedi.
'FARKLI BİR OKUL' PROJESİ İLE ÖZEL TOHUM VAKFI ÖZEL EĞİTİM OKULU DİJİTAL DÜNYADA OTİZME MAVİ IŞIK YAKACAK!
Tohum Otizm Vakfı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde hem otizme farkındalık yaratmak hem de çocukların eğitimi için ihtiyaç duydukları farklı yaklaşımı sağlamak adına özel bir projeye imza attı. “Farklı Bir Okul” projesi kapsamında; Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun binası gerçek mimari planına sadık kalınarak otizmli çocukların eğitiminde yardımcı bir teknoloji olarak olumlu sonuçlar veren Minecraft oyununun içerisinde inşa edildi. Farklı Bir Okul projesinin açılışı 2 Nisan’da otizme mavi ışık yakarak yapılacak ve proje kapsamında dijital ortamda bir eğitim alanı yaratılıp, özel eğitim programları hazırlanacak. Proje sayesinde farklı ihtiyaçlara sahip olan öğrenciler mekandan bağımsız bir eğitim anlayışı ile geleceğe hazırlanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum