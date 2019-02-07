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Tohum Otizm Vakfı’ndan Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Melis Kaygılaroğlu, Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak 10 Şubat Pazar günü Akbatı AVM’de sevenleriyle buluşacak.Akbatı, bu yıl 9-10 Şubat tarihlerinde ‘Sevgi Emek İster’ sloganı ile Tohum Otizm Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Pour La Bonte eğitmenleri eşliğinde bileklik tasarım atölye çalışması hayata geçiriyor.

Tohum Otizm Vakfı’ndan Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifi

Oyuncu Melis Kaygılaroğlu, Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak 10 Şubat Pazar günü Akbatı AVM’de sevenleriyle buluşacak.

Akbatı, bu yıl 9-10 Şubat tarihlerinde ‘Sevgi Emek İster’ sloganı ile Tohum Otizm Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Pour La Bonte eğitmenleri eşliğinde bileklik tasarım atölye çalışması hayata geçiriyor. Sevgililer Günü’nde kendi tasarladıkları bileklikleri, rengarenk hediye kartları ve paketleriyle hediye vermek isteyenler 9-10 Şubat günlerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında düzenlenen atölyelere katılabilecek.

Yapılan açıklamada; doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılık olan otizme dikkat çekmek ve Tohum Otizm Vakfı’nda okuyan otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen atölyelere katılanlar farklı bir deneyim yaşayacaklar. Tohum Otizm Vakfı yararına yapacakları 1TL’lik bağışla anlamlı bir desteğe dönüşecek atölyelere katılım için Akbatı Danışma noktasından veya ilgili telefondan kayıt yaptırılabilir.

Atölyelerin yanı sıra oyuncu Melis Kaygılaroğlu da Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak kısa bir söyleşi ile 10 Şubat Pazar günü Akbatı AVM’de sevenleriyle buluşacak. Ayrıca atölye çalışmalarına katılmaya vakti olmayanlar için alanda Pour La Bonte satış standı da kurulacağı belirtildi. Dileyenler bileklikleri satın alarak da vakfa destek olabilecekler.

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