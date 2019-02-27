Tok: “Cumhur İttifakı gönüllerde kuruldu”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Cumhur İttifakı önce gönüllerde kurulmuştur. Aynı hedefe omuz omuza yürüyoruz” dedi.

Tekkeköy’de esnafları ziyaret ederek geçmiş dönem hayata geçen hizmetleri anlatan kitapçığı takdim eden Başkan Hasan Togar, “İlçemiz için dolu dolu geçen bir beş yılı geride bıraktık. Sizler için, güçlü Tekkeköy için ve belki de hepsinden önemlisi güçlü yarınlarımız önemli projeleri ve hizmetleri hayata geçirdik. 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde, Tekkeköy halkıyla birlikte oluşturduğumuz bu yol haritası Allah’ın izni sizlerin de teveccühüyle hiçbir sekteye uğramadan devam edecektir. Cumhur İttifakı işte bu duygu ve düşüncelerle önce gönüllerde kurulmuştur. Aynı hedefe omuz omuza yürüyoruz. Vatandaşımızı ülkemiz söz konusu olduğunda, beka söz konusu olduğunda kimsenin kandırmaya gücü yetmedi, yetmeyecektir” diye konuştu.

“Heyecan ve coşku sandıklara yansıyacak”

Gittikleri her yerde, konuştukları sohbet ettikleri, fikirlerini aldıkları her bir Tekkeköylünün büyük bir heyecan ve coşkuyla sandığı beklediğini belirten Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Tekkeköy’de bayrak, vatan, millet söz konusu olduğunda akan sular sadece durur. Bundan beş yıl önce bu duygularla hep birlikte çıktığımı bu yol, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’yla birlikte daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Bizim dünümüz de Tekkeköy’dü, bu günümüz de, yarınımız da Tekkeköy’dür” şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretleri esnasında Başkan Togar’a AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları da eşlik etti.