HABER

Tokalaşma bahanesiyle para çalan şüpheliyi, ailesi polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektikten sonra saydığı 1000 lirayı tokalaşma bahanesiyle çalarak, kaçan Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi.  Olay, çarşamba günü, Siverek'e bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektikten sonra saydığı 1000 lirayı tokalaşma bahanesiyle çalarak, kaçan Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi.
Olay, çarşamba günü, Siverek'e bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Hamza Canbekler'in yanına, oğlunun marketinin önünde, bankadan çektiği 1000 lirayı sayarken biri yaklaştı. Selam vererek, yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak istedi. Bu sırada Canbekler'in elindeki parayı çalan kimliği belirsiz kişi, olay yerinden kaçtı. Hamza Canbekler'in şikayeti üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 1000 lirayı çalıp kaçan kişinin, Mehmet M. olduğunu belirledi. Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi. Mehmet M., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Bu kafede kahvenizi yudumlarken işaret dili öğrenebilirsiniz?Bu kafede kahvenizi yudumlarken işaret dili öğrenebilirsiniz?
Resulayn'da teröristlerin tünel açtığı bir okul daha tespit edildiResulayn'da teröristlerin tünel açtığı bir okul daha tespit edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.