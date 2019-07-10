Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

Tokat Belediyesine bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Erenler Şehitliği’nde 15 Temmuz törenleri için çalışma yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 15 Temmuz direnişinin ve destanının 3’üncü yıl dönümünde şehitlerin, Mehmetçiğin ve onların hatıralarını ilelebet gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti. 15 Temmuz’un bir direnişin adı olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “15 Temmuz, gerçekten bu ülkenin küllerinden doğduğu ve vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez denildiği destansı bir gündür. Belki 3 yıl geçti ama halen dün gibi hafızamızda. O vatan hainlerinin, ihanet şebekesinin, FETÖ ve uşaklarının bu ülke üzerinde neler planladığını gördük. Buna rağmen halkın bir ve beraberce omuz omuza vererek 200 küsur tane şehidimiz ve binlerce gazimizle her yerde vatanımıza sahip çıktığımız o günleri unutmuyoruz. Cumhurbaşkanımız ki kendisi o gün, o gece tamamen onun üzerinden yapılmaya çalışılan bu darbe girişimine karşı vatanı için, ülkesi için haydi meydanlara dedi. Kendisi de meydanlara çıkarak orada hep beraberce o darbeyi nasıl püskürttüğümüzü çok iyi biliyoruz. Bunu da bizler gelecek nesillerimize aktarmalıyız” dedi.