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Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

Tokat’ta 15 Temmuz’da yapılacak olan törenler için hazırlıklar devam ediyor.

Tokat 15 Temmuz törenlerine hazırlanıyor

Tokat Belediyesine bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Erenler Şehitliği’nde 15 Temmuz törenleri için çalışma yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 15 Temmuz direnişinin ve destanının 3’üncü yıl dönümünde şehitlerin, Mehmetçiğin ve onların hatıralarını ilelebet gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti. 15 Temmuz’un bir direnişin adı olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “15 Temmuz, gerçekten bu ülkenin küllerinden doğduğu ve vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez denildiği destansı bir gündür. Belki 3 yıl geçti ama halen dün gibi hafızamızda. O vatan hainlerinin, ihanet şebekesinin, FETÖ ve uşaklarının bu ülke üzerinde neler planladığını gördük. Buna rağmen halkın bir ve beraberce omuz omuza vererek 200 küsur tane şehidimiz ve binlerce gazimizle her yerde vatanımıza sahip çıktığımız o günleri unutmuyoruz. Cumhurbaşkanımız ki kendisi o gün, o gece tamamen onun üzerinden yapılmaya çalışılan bu darbe girişimine karşı vatanı için, ülkesi için haydi meydanlara dedi. Kendisi de meydanlara çıkarak orada hep beraberce o darbeyi nasıl püskürttüğümüzü çok iyi biliyoruz. Bunu da bizler gelecek nesillerimize aktarmalıyız” dedi.

15 Temmuz ruhunun unutulmayacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Rabbimiz bir daha bizlere böyle karanlık geceler yaşatmasın. 15 Temmuz’daki ruhu, Cumhurbaşkanımızın oradaki seslenişini, o seslenişe kulak veren bütün halkımızın bayrak için, vatan için, toprak için canından vazgeçişini unutmayacağız. Bundan sonra da inanıyorum ki o ruhla, o heyecanla biz önümüzdeki yıllarda nice güzel işlere hep beraberce inşallah imza atacağız. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere o gün orada ülkesi için canını ortaya koyan bütün insanlarımıza ve gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın izni ile yine cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023 vizyonuna hep birlikte 15 Temmuz ruhuyla Allah’ın izniyle kavuşacağız” diye konuştu.

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15 Temmuz 15 Temmuz törenleri

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