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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu mazbatasını aldı

AK Parti'den ikinci kez Tokat Belediye Başkanlığına seçilen Eyüp Eroğlu, mazbatasını aldı.

Eroğlu, Tokat Adliyesine mazbatasını almaya eşi Hatice Eroğlu ile geldi. Eroğlu'na AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve çok sayıda partili de eşlik etti.

Eroğlu'na mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Recep Aymak verdi.

Daha sonra adliyede bir konuşma yapan Eroğlu, kendisini bir kez daha seçen vatandaşlara teşekkür etti.

Mazbatanın asıl sahibinin Tokatlılar olduğunu ifade eden Eroğlu, "Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü seçimlerde de Tokatlımız bize tekrardan güvendi. Tekrardan bizleri bu göreve layık gördü." dedi.

Belediye Başkanı Eroğlu ve beraberindekiler, adliye bahçesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Tokat

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