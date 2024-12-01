HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç kaza yaptı! Sosyal medyadan açıklama

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç kaza yaptı! Sosyal medyadan açıklama

01.12.2024 19:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Süper Vali' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Yazıcıoğlu kazayı yara almadan atlattıklarını ifade etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç kaza yaptı! Sosyal medyadan açıklama

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bulunduğu makam aracı, bir tır, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.

4

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ile Mevlüt Gökhan kendi imkanları ile Sungurlu Devlet Hastanesine gitti. Başkan Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

AW341251_02

"YARA ALMADAN ATLATTIK"

Kaza ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat Recep Yazıcıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Sözde sorumlu öldürüldü! Teröristler Tel Rıfat'tan böyle kaçtı

Sözde sorumlu öldürüldü! Teröristler Tel Rıfat'tan böyle kaçtı

Herkes bu videoyu konuşuyor, tek bir isteği var

Herkes bu videoyu konuşuyor, tek bir isteği var

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Refah payı teklifi geldi... Aralık ayıyla beraber kolları sıvadılar! Asgari ücret ve emekli zammı için kritik adım

Refah payı teklifi geldi... Aralık ayıyla beraber kolları sıvadılar! Asgari ücret ve emekli zammı için kritik adım

Kaçırdıkları kadına dehşeti yaşattılar

Kaçırdıkları kadına dehşeti yaşattılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.