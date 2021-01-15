Tokat Belediyesi çamurdan elektrik üretecek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çamur atıkları yakarak elektrik üretimi sağlayacaklarını söyledi. Tokat Belediyesi tarafından 6’Incısı düzenlenen "Okullararası atık pil toplama" ve "Öğrenciler atık elektronik eşya topluyor" yarışmalarında dereceye giren okullar ödüllendirildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun makamında düzenlenen programda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Hanımefendi’nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Kampanyasına Tokat Belediyesi olarak bizler de destek verildiğinin altını çizen Başkan Eroğlu, atık piller, atık elektronik eşyalar, atık yağlar vb. birçok şey sıfır atık kapsamında değerlendirildiğine söyledi. Başkan Eroğlu, yarışma kapsamında bin 300 kilogram atık pil, 6 bin 63 kilogram da atık elektronik eşya toplandığına dikkat çekti. Başkan Eroğlu, belediye olarak katı atıkların bertaraf edilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, “Günlük 160-170 ton civarında çöp topluyoruz ve bunları katı tık tesisimizde düzenli depolama sahamızda bertaraf ediyoruz. İhale usulü ile gelen tüm çöplerimiz ayrıştırılarak elektrik üretiliyor ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlıyoruz. Katı tık depolama tesisimizde yeni bir Lot daha yapmak için ihalemizi yaptık ve Tokat’ın 20 yıllık daha çöplerini burada düzenli depolayacak ve elektrik üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Çamurdan elektrik üretilecek

Başkan Eroğlu, çamur atıklardan elektrik üretimin başlayacaklarını ifade ederek, “Tokat’ın tüm atık suyu daha önceden Yeşilırmak’a dökülüyordu. 2013 yılında hayata geçirilen Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile artık atık sular arıtıldıktan sonra Yeşilırmak’a bırakılıyor. Üniversite kavşağı bölgesindeki tesisimizde tüm atık sular tamamen arıtılıyor. Yeni yaptığımız ihale ile Türkiye’de ilk olarak, oradaki çamur atıklarını yakarak elektrik üretimi sağlayacağız. Böylece Türkiye’de bir ilke daha imza atmış olacağız. Bir diğer atık tesisimiz ise tıbbi atık tesisimizdir. Tıbbi anlamdaki tüm atıkları da bu tesisimizde toplayarak işliyor ve hem çevreye zararını önlüyoruz hem de ekonomiye kazandırıyoruz. Yine son birkaç yıl önce eski vahşi çöp depolama alanımızda projemizi gerçekleştirerek çevreye zarar vermesine engel olduk ve o bölgeyi Lavanta Bahçesi haline getiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından dereceye giren okul müdürlerinde öğrencilerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli hediyeler takdim etti.

