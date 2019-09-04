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Tokat domatesi ekmek kapıları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Tokat'ta üretilen domates, çiftçilerin yanı sıra üretim ve hasadında çalışanlarla yaklaşık 13 bin kişiye ekmek kapısı oluyor - Kentte 1994 yılında deneme amacıyla başlayan domates üretimi, bugün yılda ortalama 350 bin ton olarak gerçekleşiyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta üretilen domates, çiftçiler ile üretim ve hasadında çalışanlarla yaklaşık 13 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.

Tokat'ta 60 bin dönüm alanda yılda ortalama 350 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Kentte 6 bin çiftçinin yanı sıra üretim ve hasadında görev alan, il dışından gelenlerle 7 bin civarında işçi domatesten geçimini sağlıyor.

Kente il dışından aileleriyle gelen işçiler, tarla sahipleri ile aylık anlaşma yaparak hem üretim hem de hasat döneminde çalışıyor.

İşçiler, sabah erken saatlerde girdikleri tarlada gün boyu domates hasadı yapıp kasalara yerleştirip kamyonlara yüklüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine, Tokat'ta domates üretiminin 1994 yılında merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde başladığını söyledi.

Deneme üretiminin başarılı olması üzerine zamanla kentte domates üretiminin arttığını belirten Şahin, Tokat domatesinin aroma ve tadı dolayısıyla rağbet gördüğünü dile getirdi.

Tokat'ta üretilen domatesin yüzde 90'ının ihraç edildiğini vurgulayan Şahin, kalan bölümünün de yurt içine pazarlandığını anlattı.

Kentte yaklaşık 20 yıldır domates üretimi yapan Dursun Sönmez de bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Fiyatların biraz dengesiz olduğunu belirten Sönmez, "Domatesin kilogramı bu aralar 80 kuruş ile 1 lira 30 kuruş arasında. Domateste bu sene hastalık daha az. Yaklaşık 25 dönümde sırık domatesim var. Dönümde en az 10 tonu geçeceğimi düşünüyorum." dedi.

- "Günlük bir ton civarında domates topluyoruz"

Diyarbakır'dan gelerek domates hasadında çalışan Halime Karakuş da yaklaşık 95 gündür Tokat'ta tarlada olduklarını anlattı.

Tokat'ta domatesin yoğun olarak üretildiğine dikkati çeken Karakuş, şunları kaydetti:

"Aylık bin 800 lira kazanıyoruz. Sabah 8'den akşam 7'ye kadar domates topluyoruz. Şu anda tarlada 9 kişi çalışıyoruz. Günlük bir ton civarında domates topluyoruz. Domates işine ilk defa bu sene geldik. Daha önceleri Adapazarı'nda fındığa, Malatya'da kayısıya gidiyorduk. Domates toplamak diğerlerine göre daha kolay."

Fatma Nilüfer de domates toplama işinde çalıştıklarını ifade ederek, "Sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra tarlaya gelerek domates topluyoruz. 95 gündür Tokat'tayız." diye konuştu.

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