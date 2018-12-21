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Tokat Emniyet Müdürü: Vatandaş bize değil, dolandırıcıya inanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 00:29 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile STK'ların temsilcileriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile STK'ların temsilcileriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Topaloğlu, ''Vatandaşa 'Sakın para yatırmayın' diyoruz. Bize değil telefondaki dolandırıcıya inanıp, para yatırmaya gidiyorlar'' dedi.

Kent merkezindeki STK temsilcileri, kurum müdürleri ve merkez mahalle muhtarları ile 'Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı', Polisevi Şube Müdürlüğü lokalinde yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu ve şube müdürleri, mahalle muhtarlarının istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Soru- cevap olarak yapılan toplantıda mahalle muhtarlarını uyaran Emniyet Müdürü Topaloğlu, son dönemdeki dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Topaloğlu, hiçbir kolluk kuvvetinin vatandaştan para isteme hakkı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

''Biz vatandaşa 'Sizi arayanlar polis değil' diyoruz, 'Sakın ha para yatırmayın' diyoruz; ama bize inanmıyorlar. Telefon eden şahsa güveniyor, para yatırıyorlar. Böyle bir şey yok. FETÖ, vesaire gibi bir sürü şey uyduruyorlar. Bir de sert konuşuyorlar, arkadan da telsiz fonu geliyor. Yani bizim insanımız da böyle hemen inanıyor. Polis kimseden para istemez. Polisin para isteme yetkisi yok. 'Para yatır' deme yetkisi yok. Bunu kendi mahallenizdeki insanlarla görüşün. Yazık, adam emekli ikramiyesini almış götürüp yatırıyor. Kaç tanesini engelledik. Sizin bilmediğiniz, bizim müdahale ettiğimiz kaç tane oldu. Bankalardan uyarı geliyor, 'Para akışı başlıyor' diye. Hemen harekete geçiyoruz. Gidiyoruz, buluyoruz şahsı, 'Sakın yatırma' diyoruz. Böyle kaç tanesinin yatırmasını engelledik. Biz devamlı yaptığımız halde bitiremiyoruz. Cuma namazlarında, hutbelerde söyledik, sizin vasıtanızla söyledik, broşürler dağıttık. Bunu isteyen polis değildir. Bunu herkese söyleyin.''

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