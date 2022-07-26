Tokat Erbaa'ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz bakın ne istedi

Pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ Tokat Erbaalıları sevilen şarkılarıyla coşturdu. Mayıs ayından beri her ay yaklaşık 20 konser veren Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ben çalıştığım sürece çok mutluyum. Bu kadar çok konser veriyor olmak, talep ediliyor olmak çok onore edici bir şey" dedi.

UYANIR UYANMAZ YAPRAK SARMA İSTEDİ

Erbaa'ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, "Uyumadan buraya geldim. Otelde bir kaç saat uyuduktan sonra, gözümü açar açmaz, Bana yaprak sarma bulun dedim. Bir paket getirdiler. Hepsini yedim, konserden sonra yine yiyeceğim. Çok seviyorum" açıklamalarında bulundu. Sözlerine devam eden Uluğ, "Yaprak sarmayı da iyi yaparım" diyerek iddialı olduğunu dile getirdi.

"BAZI KOSTÜMLERİMİ KENDİM ÇİZİYORUM"

Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Derya Uluğ, 9 günlük bayram tatilinde 8 konser vermişti. Her konser için ayrı kostüm hazırlatan şarkıcı, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini, valizlerin araca sığmadığını anlattı. Sahne kostümleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Derya Uluğ, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil" dedi. Babasının da tekstilci olmasından kaynaklı modaya meraklı büyüdüğünü anlatan Uluğ, bazı sahne kıyafetlerin kendisi çizdiğini söyledi. Bir hayalinden de bahseden şarkıcı, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum" dedi.



