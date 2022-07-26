MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tokat Erbaa'ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz bakın ne istedi

Tokat Erbaa'ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz bakın ne istedi

26.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserden konsere koşan güzel şarkıcı Derya Uluğ'un son durağı Tokat Erbaa oldu. Erbaa Yaprak Festivali'nde sahne alan Uluğ, sahne öncesi otelde dinlenirken gözünü açar açmaz yaprak sarması istedi.

Tokat Erbaa'ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz bakın ne istedi

Pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ Tokat Erbaalıları sevilen şarkılarıyla coşturdu. Mayıs ayından beri her ay yaklaşık 20 konser veren Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ben çalıştığım sürece çok mutluyum. Bu kadar çok konser veriyor olmak, talep ediliyor olmak çok onore edici bir şey" dedi.

UYANIR UYANMAZ YAPRAK SARMA İSTEDİ

Erbaa'ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, "Uyumadan buraya geldim. Otelde bir kaç saat uyuduktan sonra, gözümü açar açmaz, Bana yaprak sarma bulun dedim. Bir paket getirdiler. Hepsini yedim, konserden sonra yine yiyeceğim. Çok seviyorum" açıklamalarında bulundu. Sözlerine devam eden Uluğ, "Yaprak sarmayı da iyi yaparım" diyerek iddialı olduğunu dile getirdi.

"BAZI KOSTÜMLERİMİ KENDİM ÇİZİYORUM"

Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Derya Uluğ, 9 günlük bayram tatilinde 8 konser vermişti. Her konser için ayrı kostüm hazırlatan şarkıcı, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini, valizlerin araca sığmadığını anlattı. Sahne kostümleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Derya Uluğ, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil" dedi. Babasının da tekstilci olmasından kaynaklı modaya meraklı büyüdüğünü anlatan Uluğ, bazı sahne kıyafetlerin kendisi çizdiğini söyledi. Bir hayalinden de bahseden şarkıcı, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ını şimdi gören tanıyamıyor!Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ını şimdi gören tanıyamıyor!
Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"
Survivor Aleyna süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"Survivor Aleyna süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

İlginizi Çekebilir

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.