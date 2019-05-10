Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ndeki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri gayret ve başarılarından dolayı kutladı.

Eğitimin hayat boyu sürdüğüne işaret eden Balcı, "Ulaşım ve teknoloji hızla değişiyor ve gelişiyor. Sürekli kendinizi yenilemeniz gerekmektedir. İnsanlar hata yapabilir ama asla sizi ömür boyu takip edecek fahiş hatalar yapmayın. Bir işi yaparken asla yılgınlık göstermeyin. Yeter demeyin, bana ne demeyin mücadeleci olarak azimle disiplinle çok çalışkan olun." dedi.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin de mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Şahin, bir üniversitenin kimliğinin temel bileşenlerinden bir tanesinin de onun mezunları olduğunu belirterek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, belki de her şeyden evvel, sizlerin becerisi, başarısı, sağlam duruşu ve çalışma geleneği ile anılacak." diye konuştu.