Tokat gibi savunma! Kızıl Goncalar'ın Cumhuriyet ve Atatürk sahneleri diziye damga vurdu!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Vahit'in tarikata yaptığı darbe, Meryem'in hapise düşmesi, hesaplaşmalar derken tansiyonu yüksek bir yeni bölüm izledik.

CUMHURİYET SAHNESİ YENİ BÖLÜME DAMGA VURDU!

Yeni sezonda Meryem, seyirciyi cezaevinde karşıladı. Mürşit'in ölümü üzerine kalan Meryem, kendisini daha sonra bıçaklayacak bir kadın mahkumu diğer mahkumlara karşı savunduğu sırada Cumhuriyet'le ilgili sözleri gündem oldu. Sergiye saldıran kadın mahkum koğuşa girdiğinde diğer kadınlar "Sergiye saldıran yobazlardanmış. Pis yobaz. Derdin ne Cumhuriyet'le?" sözleriyle tepki gösterdi. Kadın mahkum ise "Senin Cumhuriyet'in benim değil." yanıtın verdi. Bu sözün ardından iyice sinirlenen diğer mahkumlar saldırmaya başladı.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ!

Meryem ise bu kargaşada araya girerek herkese ders verdi. "Sen o Cumhuriyet olmasa kadın başına gecenin bir vakti o işlediğin haltı işleyebilir misin? Evimiz burası gidecek halimiz yok." sözleri herkesin tüylerini diken diken etti. Başka bir sahnede ise Levent karakterinin Vahit'e karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni inkar edeceksiniz. Hatta bühtanla yad edeceksiniz. Hint’e, Yemen’e ve Mısır’a giden fikirlerim, orada filizlenerek gelip sizi boğacaktır. Öyle senin birkaç baskınla alaşağı edebileceğin bir şey değil Cumhuriyet" sözünü söylemesi de dizinin en çok sevilen sahnelerinden oldu.

Sahnelere gelen yorumlardan bazıları...