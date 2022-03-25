Tokat Havalimanı açıldı mı? Tokat Havalimanı açılışı ne zaman yapılacak? Tokat Havalimanı uçuşları başladı mı?

Tokat yeni havalimanı açılışı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Tokat havalimanı 2018 yılında yapımına başlandı. Uzun bir süredir bu açılış beklenmekteydi. Birçok kişinin heyecanla beklediği Tokat yeni havalimanı açılışının ne zaman, saat kaçta olacağı araştırılmaya devam ediliyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip Tokat yeni havalimanı 550 milyon TL'ye yapıldı. Tokat yeni havalimanına dair merak ettiğiniz detayları haberimizde yer verdik...

TOKAT YENİ HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Tokat yeni havalimanının açılışı uzun bir süredir bekleniyordu. Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı fakat havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılamıyordu.

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar Köyü'ndeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşaması tamamlandı.

Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışı 25 Mart Cuma günü yani bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışından sonra haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.

