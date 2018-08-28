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Tokat'ın Niksar ilçesinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var...

Uluslararası D-100 Karayolu Gürçeşme köyü mevki, Niksar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ö.İ. idaresindeki 41 YJ 489 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 34 TT 2227 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 34 TT 2227 plakalı otomobilde bulunan Fatma Aydın (32) olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta da bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOKAT

TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre tek yön olarak araç trafiğine kapanan D-100 Karayolu, polis ve jandarma ekiplerinin kaza mahallinde yaptıkları çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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