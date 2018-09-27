Tokat'ta 'Japon' eşek arısı alarmı!

Tokat Arıcılar Birliği’ne bağlı 470 arıcının kovanlarında ölümler meydana geldi. Sebebini araştıran üreticiler, ölümlere ’Japon’ eşek arısının neden olduğunu fark etti. Almus ve Turhal ilçelerinde yoğun olarak görülen eşek arıları, Tokat genelinde ortalama bin 500 kolonide yaklaşık 12 milyon arıyı telef etti. Konu ile ilgili araştırma yapan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, üreticilerin ciddi sıkıntı ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

3- 4 SAATTE 1 KOLONİYİ SÖNDÜRÜYORLAR

Birliğe üye olan arıcıların şikayetleri üzerine araştırma yaptıklarını ve ’Japon’ eşek arısı denilen canlıya ulaştıklarını kaydeden Ali Demir, "Bizim 470 üyemiz var. Ağustos ayından itibaren yaklaşık 2 aylık bir süreçte üyelerimizin her birinin arılığında 5 ile 10 kovan arasında arı ölümleri mevcut.

Bu ölümleri araştırdığımızda Japon eşek arısı denilen bir canlı ile karşılaştık. Bu Japon eşek arıları 2,5- 3 santim uzunluğunda. Her bir eşek arısı dakikada 15- 20 adet arımızı öldürüyor. 40 eşek arısı bir kovanı yaklaşık 3- 4 saat içerisinde söndürmüş oluyor. Yaptığımız araştırmada 1000 ile bin 500 arasında arı kovanımızın söndüğünü belirledik. Bununla ilgili herhangi bir mücadele yok.