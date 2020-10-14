Tokat katmeri nasıl yapılır? Tokat katmeri tarifi nedir? Tokat katmerinin malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Tokat katmeri tarifi...

Tokat katmeri nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri katmer tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki katmer nasıl yapılır? Katmer nerenin yemeği? İşte merak edilen tüm detaylar...

TOKAT KATMERİ MALZEMELERİ

Hamuru için;

4 su bardağı un

1 ,5 su bardağı su

1 tutam tuz

Katmerlemek için;

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvıyağı

TOKAT KATMERİ NASIL YAPILIR?

Tokat katmerinin yapımı oldukça basit bir süreçte ilerler. Tokat katmerinin püf noktası ise açılan hamurların inceliğidir. Tokat katmerinin yapılışı için ilk adımda hamur yoğrulur. Hamurları yağlamak için eritilen tereyağ ve sıvıyağ karıştırılır. Hamur yemek tabağı büyüklüğünde açılır ve yağlanır. Ardından hamurlar katlanır. Bu işlem en azın 3 kez tekrarlanır. Hamur 5 eşit parçaya bölünür ve bu sefer de tatlı tabağı büyüklüğünde yeniden açılır. Alt ve üstü eşit kızarana kadar pişirmeye bırakılır.

