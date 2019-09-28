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Tokat Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: - "Kitapla arkadaşlığı olan şehirde kültür olur, edep olur, geleceğe iz bırakmanın en mükemmel hali olur"

Tokat'ta Valilik ve Belediye tarafından üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitaba sahip olmanın ve yazmanın her birinin ayrı ayrı anlamı olduğunu belirten Zengin, "Tokat yüzyıllardır kitabı seven bir şehir. Kelimeleri seven, muhafaza eden bir şehir. Bu manada burada bulunuşumuzun aslında hayatımızda kelimelere olan hürmetin, kelimelerin hayatımıza olan şahitliğinin devamında olan süreç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çocuklar için de fevkalade önemli gün olduğuna işaret eden Zengin, "Bazen hayatta tanıdığı kitaplarla kendilerini tanımlayacaklar. Her kitap, onlara hayatlarının bir dönemini hatırlatıyor olacak. Kitapla arkadaşlığı olan şehirde kültür olur, edep olur, geleceğe iz bırakmanın en mükemmel hali olur." ifadesini kullandı.

Tokat Valisi Ozan Balcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda her anlamda ilerlemeye, gelişmeye katkı sağlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuar, katılımcılar tarafından gezildi.

Fuarın açılışa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan da katıldı.

Protokol üyeleri, fuarın ardından bir süre önce açılan "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"ni de gezdi.

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