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Tokat merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

TOKAT merkezli 11 ilde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkezli 11 ilde yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Bu doğrultuda harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkezli olarak, Van, Hatay, Erzurum, Adıyaman, Amasya, Kırşehir, Samsun, Muş, Konya ve Kahramanmaraş'ta farklı meslek gruplarından 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Tokat'a getirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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