Tokat merkezli 6 ilde FETÖ'den 7 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında Tokat merkezli, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 2 astsubay ve askeri okulla ilişiği kesilmiş öğrencilerin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
'Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!'
İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği
30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum