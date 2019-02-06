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Tokat merkezli 6 ilde FETÖ'den 7 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında Tokat merkezli, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 2 astsubay ve askeri okulla ilişiği kesilmiş öğrencilerin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

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