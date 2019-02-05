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Tokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

TOKAT İl Özel İdaresi, 2016 yılında kurduğu 2 adet Rüzgar Enerji Santrali'nden (RES) 1,5 yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde etti.

Tokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT İl Özel İdaresi, 2016 yılında kurduğu 2 adet Rüzgar Enerji Santrali'nden (RES) 1,5 yılda 2 milyon 500 bin lira gelir elde etti.
Tokat İl Özel İdaresi, 2015 yılında Orta Karadeniz Ajansı'nın da desteğiyle 'lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği' kapsamında 2 adet Rüzgar Elektrik Santrali (RES) için proje hazırladı. Toplam maliyeti 12 milyon 500 bin lira olan RES'in 1 milyon 500 bin lirasını Orta Karadeniz Ajansı karşıladı. Merkeze bağlı Semerci köyüne 1000, Çayören köyüne ise 900 megawat gücünde 2 RES yapıldı. RES'ler 2016 yılı sonunda tamamlanarak elektrik üretmeye başladı. Santrallerden üretilen enerjinin yüzde 20'si ile kurumun elektriği karşılanırken, kalan bölümü elektrik dağıtım şirketine satılmaya başlandı. Özel İdare, RES'den 1,5 yıl içerisinde toplam 2 milyon 500 bin lira net getiri sağladı.
Konu hakkında açıklama yapan Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, "Bugüne kadar yapılan uygulama sonucunda, kurumun tükettiği enerjinin karşılanması, üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 20'si ile karşılandı. Artan enerjinin ücreti ile kuruma nakit gelir sağlandı. Bu zamana kadar her iki türbinden toplam 8 milyon kwh üzeri elektrik üretimi gerçekleştirildi. 2 milyon 500 bin lira civarında ise net gelir sağlandı. Her iki tesisten ekonomik ömürlerini dolduracakları 25 yılda toplamda yaklaşık 22 milyon lira net gelir sağlanması bekleniyor" dedi.

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Tokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandıTokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandıTokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandıTokat Özel İdaresi RES'ten 1,5 yılda 2,5 milyon lira kazandı

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