HABER

Tokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.

Tokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.
Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde sona eren yürüyüş, burada okunan duanın ardından son buldu.
Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokatımızda da Sarıkamış şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için Tokat bir bütün olarak yaşlı-genç demeden, kadın- erkek demeden bir ve bütün, tek yumruk olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak, onlara şükran duygularımızı dile getirmek için yürüdük. Şehitliğimizi ziyaret ettik, Fatihalarmızı okuduk. Anadolu vatan olduğundan beri şehitlerimizin canıyla, kanıyla mayalanmıştır. Fedakarlıklarıyla buraya kadar gelmiştir. Şehitlerimize minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sarıkamış şehitlerimizin nezdinde bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdüTokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdüTokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdüTokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Sarıkamış şehitleri, Edirne'de dondurucu soğukta anıldıSarıkamış şehitleri, Edirne'de dondurucu soğukta anıldı
Sivas'ta kar, 432 köy yolunu kapattıSivas'ta kar, 432 köy yolunu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Ukrayna'da iki Türk kızı öldüren cani, Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

Ukrayna canisi Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

İstanbul'dan Didim'e gitmekte olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Adana'da korkunç olay! Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Avcılar'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

Avcılar'da 79 adrese operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.