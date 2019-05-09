Tokat Şehir Müzesine 3 ayda 35 bin ziyaretçi

Tokat Belediyesince yaptırılan Tokat Şehir Müzesi'ni 3 ayda 35 binden fazla kişi ziyaret etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile 18 Şubat'ta tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla resmi açılışı yapılan ve kentin 500 yıllık tarihini yansıtan müzeye ilgi memnun etti.

Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müzenin burada önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini dile getirdi.

Ramazan olmasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye ilgi gösterdiğine işaret eden Çetin, şunları dile getirdi:

"Müzemiz 3 bin metrekare kapalı alana sahip 3 katlı bir bina. En alt katında 16. yüzyıla ait yaşayan bir Osmanlı Çarşısı var. Burada bakırcılardan, yazmacılara kadar 12 geleneksel el sanatları, heykeller ve eşyalarıyla yaşatılıyor. Üst katında kentin tarihini yansıtan fotoğraf arşivleri yer alıyor. En üst katında ise Tokat'ın geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin heykelleri var."