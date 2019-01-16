Tokat-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Tokat-Sivas kara yolu, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunun Kızıliniş ve Yatmış mevkileri ile Çamlıbel geçidinde çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlar çekici ve iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği bölgede ulaşıma çift taraflı kapanan kara yolu, polis, kara yolları ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Polis ekipleri Tokat-Sivas kara yolununda denetimleri de sürüyor.

